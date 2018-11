België gaat geradicaliseerde zoon van Haagse ‘haatimam’ uitzetten

De tiener moest daarna een deradicaliseringprogramma volgen. Hij is inmiddels meerderjarig en wordt vanwege zijn Nederlandse paspoort over de grens gezet.



De jongeman is vandaag in afwachting van de uitwijzing in een gesloten centrum geplaatst. De Nederlandse autoriteiten zouden op de hoogte zijn gesteld. Zijn vader, El Alami Amaouch, ook wel bekend als Alami abu Hamza, werd al eerder uitgewezen.

‘Vernietig christenen’

De jongen kwam in opspraak omdat hij in het filmpje 's nachts door Verviers loopt terwijl hij in het Arabisch oproept tot moord op christenen. ,,Oh Allah, vernietig de gehate christenen. Dood hen allen, spaar er niet een.”



Zijn vader zou veel jongeren in de omgeving van de Waalse stad hebben geradicaliseerd. Een aantal van hen zou naar Syrië zijn vertrokken om er te vechten. Verviers wordt ook in verband gebracht met de aanslagen in Parijs en Brussel. Terroristen zouden er geschuild hebben.

Nederlands paspoort

El Alami Amaouch, alias Alami abu Hamza, heeft een Nederlands én een Marokkaans paspoort en is getrouwd met een Nederlandse. Hij woonde lange tijd in Den Haag, maar verhuisde in 2006 met zijn echtgenote en vier kinderen naar een dorpje bij het Belgische Verviers.



De verblijfsvergunning van Amaouch werd in juli 2016 ingetrokken door de Belgische Staatsveiligheid, toen bleek dat hij actief was als haatprediker in de omgeving van Verviers. ‘Hij is gif voor onze moslimjongeren’, sprak de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Terug in Den Haag