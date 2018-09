Belgisch drietal zwaar bestraft voor doodschieten van wiethandelaar

De rechtbank veroordeelt drie Belgen uit Beringen tot twee keer veertien en eenmaal dertien jaar cel voor een overval in Bladel. Daarbij kwam in 2001 wietdealer Jan van Mosselveld om het leven.

Justitie gaat nu op zoek naar twee van de drie verdachten, die op vrije voeten zijn en niet kwamen opdagen bij de uitspraak vandaag in Den Bosch. Na de uitspraak klonk een klein applausje in de rechtszaal van nabestaanden van Van Mosselveld.



Officier van justitie Caroline Krol had drie keer zestien jaar cel geëist tegen Serkan K., Avni K. en Kemal K.; alle drie 37 jaar oud en geen familie van elkaar. De rechtbank veroordeelt Serkan en Avni tot veertien jaar, Kemal krijgt dertien jaar omdat hij in tegenstelling tot de andere twee geen andere misdrijven op zijn naam heeft.

Wiet

Van Mosselveld werd in zijn huis doodgeschoten, in het kamertje waar hij zijn wiet bewaarde. Ondertussen kreeg een aanwezige vriend van Van Mosselveld een pistool op zijn hoofd. De vriend werd gedwongen te knielen bij een stervende Van Mosselveld. Uit deze gang van zaken en onderlinge taakverdeling maakt de rechtbank op dat de drie wel degelijk samen van plan waren geweest Van Mosselveld te beroven. De advocaten bepleitten eerder vrijspraak omdat er volgens hen geen bewijs was voor een gezamenlijk plan.

De rechtbank gaat er van uit dat de drie een ripdeal bij Van Mosselveld hadden gepland. Ze waren misschien niet van plan geweest Van Mosselveld te doden, maar hadden evenmin afgesproken geweld te mijden. Wie precies heeft geschoten kwam bij de behandeling van de zaak niet aan het licht. Serkan en Kemal wijzen hiervoor naar Avni, die ontkent. De rechtbank stelt dat het samen plannen van de overval voldoende is om de drie verdachten voor hetzelfde te veroordelen: het medeplegen van doodslag.

Afwachten