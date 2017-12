Belgische 'enkelband-knipper' en doodslag-verdachte in cel in Amsterdam

Een medeverdachte van een dodelijke steekpartij in 2014 in België is gisteren aangehouden in Amsterdam. Dat bevestigt de advocaat van Steven V.G. (24) tegenover de krant Het Laatste Nieuws. Zijn cliënt verdween drie weken geleden spoorloos ondanks dat hij onder elektronisch toezicht stond.

Steven V.G. (24) uit Leuven ontdeed zich drie weken geleden vermoedelijk van zijn enkelband aangezien die geen enkel signaal meer gaf. ,,We weten niet of hij zichzelf is gaan aangeven of nieuwe feiten gepleegd heeft”, stelt advocaat Jean-Marie De Meester. ,,We zijn enkel op de hoogte gebracht dat onze cliënt werd aangehouden. Wellicht zal hij in het kader van de Salduz-wetgeving worden bijgestaan door een Nederlandse advocaat in afwachting van zijn uitlevering aan ons land.”

Knipmes

V.G. wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij op 30 mei 2014 op de Markt in Brugge. Daarbij kwam Bruggeling Mikey Peeters (19) om het leven. Hij zou V.G. en stadgenoot Suleyman B. (23) en Steven V.G. (24) aangesproken hebben omdat ze met een knipmes stonden te zwaaien. B. diende hem daarop zes messteken toe die fataal waren. V.G. gaf zich daags na de steekpartij aan bij de Leuvense politie. Na enkele maanden in voorlopige hechtenis werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. In drie jaar tijd schond hij maar liefst vier keer z’n voorwaarden, aldus Het Laatste Nieuws.

Zo ging V.G. in oktober 2014 ’s nachts sigaretten kopen terwijl hij dat niet mocht vanwege de hem opgelegde avondklok. Een jaar later reed de Leuvenaar met de wagen van z’n vader in dronken toestand tegen een paaltje in Leuven. Weer een jaar later ging hij tegen de afspraken in naar Brugge en afgelopen zomer schond hij z’n alcoholverbod door een biertje te pakken op een terras in Leuven.

Sinds zijn laatste vrijlating, anderhalve maand geleden, verbleef V.G. bij z’n vader in Leuven. Daar verdween hij op 27 november spoorloos. Suleyman B. vluchtte na de steekpartij naar Tsjetsjenië waar hij zich tot vandaag zou schuilhouden.

Doodslag

Suleyman B. en Steven V.G. werden aanvankelijk verdacht van moord. Maar het parket vervolgt hen nu voor doodslag, zonder voorbedachten rade. De rechtszaak zou binnen enkele weken beginnen voor de Brugse rechtbank maar het is niet duidelijk of die timing nog haalbaar is doordat V.G. voorlopig nog in Amsterdam zit.