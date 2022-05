Belgische F-16’s onderscheppen vliegtuig boven Nederland na bommelding

Zes maanden opvangst­ress is te veel voor een kinderle­ven

De situatie in de noodopvang voor vluchtelingen is zo belabberd dat Kinderombudsman Margrite Kalverboer zich erover buigt. De kinderen verdienen snel een betere plek. Zes maanden opvangstress is te veel op een kinderleven. En Nederland onwaardig bovendien, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

17 mei