Belgische kappers zijn weer open, maar voor Nederlandse klant kan bezoek in de papieren lopen

Je lichaam na de bevalling: 'Vrouwen bereiden zich niet goed voor op wat erna komt'

11 februari Een bevalling is een aanslag op je lichaam, daarvan herstellen kost veel tijd en energie. Naast dat het een mentale uitputtingsslag is, kun je post partum ook last krijgen van diverse lichamelijke klachten. Kwaaltjes waar veel vrouwen van tevoren geen rekening mee houden. Wees voorbereid, zegt gynaecoloog Koen Deurloo.