Belgische Sandra H. (45) bekent na 1,5 jaar moord op Nederlandse Ichelle van de Velde

Tijdens de vijfde voorbereidende zitting in de Middelburgse rechtbank bleek woensdag dat H. opnieuw heeft verklaard over haar betrokkenheid bij de dood van Ichelle. Ze legde haar ‘bekennende verklaring’ afgelopen donderdag af bij de rechter-commissaris.



Het Openbaar Ministerie wil naar aanleiding van H’s nieuwste verklaring opnieuw vragen aan haar stellen. Advocaat Pieter van de Kerkhof heeft gevraagd om extra onderzoek te doen naar zijn cliënt. Het gaat dan om een aanvulling op de triple rapportage, die door een psycholoog, psychiater en milieudeskundige is gemaakt. Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is niet bekend.

H. zit al sinds 9 februari 2021 vorig jaar in de gevangenis, omdat het Openbaar Ministerie haar - als enige - verdenkt van moord op de Oostburgse vrouw. Het OM gaat ervan uit dat zij Ichelle in december 2020 voor het laatst in leven heeft gezien en ook verantwoordelijk is voor het laten verdwijnen van haar lichaam.

Bekenden van elkaar

H. en Ichelle waren bekenden van elkaar. Beiden hadden een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, waar H. eigenaresse was van Het Spirituele Huisje Lotus en Ichelle twee panden verderop een naaiatelier had. Politieonderzoek wees uit dat Ichelle en de partner van H. gevoelens voor elkaar hadden. Mogelijk schuilde daarin een motief. Tot haar arrestatie woonde H. met haar gezin in Aardenburg.

Bijna een jaar geleden, tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank, zei advocaat Pieter van de Kerkhof dat H. een ‘ontkennende verdachte is’, maar dat ze wel toegeeft een deel van Ichelle’s lichaam te hebben gedumpt. Dat verklaarde de gevonden bloedsporen van Ichelle in de keuken van H’s winkel en de bloedresten op een schacht van H’s laars.

Gereedschap

H. gaf destijds via haar advocaat toe dat ze gereedschap had gekocht, waarmee het lichaam van Ichelle in stukken is gezaagd. Volgens H. was ze ‘erin geluisd’ en had ze ‘in opdracht gehandeld’. Dat verhaal heeft ze aangepast, bleek woensdag in de Middelburgse rechtbank. De zitting werd bijgewoond door de ouders van Ichelle. Ook Ysanne Bennebroek, moeder van de neergestoken Tim van der Steen uit Middelburg, en haar partner Joyce waren aanwezig om de familie van Ichelle te steunen.

Voor de inhoudelijke behandeling trekt de rechtbank sowieso twee dagen uit. H. liet tot dusver alle rechtszaken aan zich voorbijgaan, maar met een bevel van medebrenging heeft de rechter de Belgische verplicht om aanwezig te zijn als de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Volgens advocaat Pieter van de Kerkhof zal H. dan uitgebreid vertellen wat er precies is gebeurd.

