Belgische student in Japan laat lsd vanuit Nederland opsturen, riskeert jarenlange celstraf

De student werd volgens berichten in Japanse media aangehouden in Kusatsu, een havenstad aan het Biwameer in de regio Shiga. Hij wordt verdacht van de invoer van drugs. Zo werd in februari van dit jaar in een postkantoor lsd onderschept die met de post was opgestuurd vanuit Nederland. Ook werd een drugspakket gevonden met 1 gram mdma. Dat is een stof die ook in xtc-pillen zit en zorgt voor een ontspannen gevoel.