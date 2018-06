Bende Chileense superdieven op rooftocht in Nederland

Ze vliegen 12.000 kilometer naar Nederland om aan de lopende band te stelen. Leden van de Lanzas Chilenos, een zeer professionele dievenbende uit Chili, pleegden tot wel drie inbraken per nacht in Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Brabant. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.



Zo onderzoekt de politie een golf van tientallen inbraken in Amstelveen in de eerste maanden van dit jaar. Zeven Chilenen zijn inmiddels opgepakt. Gisteren zijn in Den Bosch drie Chilenen veroordeeld die Brabantse woningen leeg roofden. Ze werden na een wilde achtervolging in februari aangehouden. Ze kregen straffen tot 24 maanden celstraf.