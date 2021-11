Benjamin (16) en vrienden krijgen kick van relschoppen in Schilderswijk: ‘Het is soms nodig’

Op de Vaillantlaan, midden in de Schilderswijk, lijkt het vandaag alsof de rellen nooit hebben plaatsgevonden. Op straat is het druk met mensen die inkopen aan het doen zijn en mannen die voor een café of winkel hangen. Voor de winkeliers is het business as usual. Van vernielingen is niets te zien. Toch is de spanning in de Haagse wijk nog wel voelbaar. De politie is zichtbaarder op straat dan normaal.