'Bergen op Zoom onderhoudt schimmige relatie met tabaksfabrikant Philip Morris'

Dat concludeert Onderzoeksredactie Tabak op basis van 1.362 pagina's aan interne stukken, die ze via een acht maanden durende wob-procedure boven tafel heeft gekregen. De redactie publiceert daar vandaag over op de website Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek.

Onderzoeksredactie Tabak is een project van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en onderzoeksjournalist Marcel Metze en doet journalistiek onderzoek naar de tabaksindustrie en het tabaksbeleid in met name Nederland.

'Topje van de ijsberg'

Volgens Onderzoeksredactie Tabak is 'dit nog maar het topje van de ijsberg.' ,,Veel informatie is uit de documenten weggelakt en drie eerder nog aanwezige interne memo's zijn opeens spoorloos verdwenen'', menen hoofdredacteur Metze en redacteur Krijn Schramade.

Obstructie

De redactie heeft daarom inmiddels ook een bezwaarprocedure lopen tegen Bergen op Zoom wegens obstructie en misleiding. ,,Door lijsten door elkaar te husselen, grote stukken tekst weg te lakken of documenten in z'n geheel niet te openbaren, dwarsboomt de gemeente de controle van buitenaf op mogelijke beïnvloeding door de tabaksindustrie. Tijdens de hoorzitting noemde de voorzitter van de bezwaarcommissie de werkwijze van de gemeente 'verwarrend''', aldus Metze en Schramade.

Philip Morris zit weer in de lift. In 2014 kregen Bergen op Zoom en de regio een enorme klap te verwerken, toen bekend werd dat de sigarettenproductie daar stopte. Zo'n 1.200 mensen verloren hun baan. PM bleef wel op kleine schaal op dat terrein actief in de Markiezenstad. Door de komst van de elektronische sigaret en de iQOS (een variant op de e-sigaret) nam het aantal banen er de afgelopen jaren juist weer toe.