Bergen post voor eenzame ouderen: hartverwarmende teksten

Deze krant deelde onlangs ook een stapeltje kaarten uit in een verpleegtehuis in Zaandam. Soms moest het kwartje even vallen wanneer een oudere post van een wildvreemde kreeg, zoals bij de 84-jarige Jan Sellmeijer die tot hilariteit van het personeel uitriep 'Afzender Joke uit Zwijndrecht? Ik ken helemaal geen Joke.'

Het is de derde keer dat het Ouderenfonds, samen met PostNL, deze kerstkaartenactie organiseert. Afgelopen jaar kwamen er 120 inzendingen binnen, nu bijna het dubbele. Niet alleen volwassenen, maar ook basisschoolleerlingen werden dit jaar gevraagd om in de pen te klimmen. Dat bleek een schot in de roos; 170.000 kinderen deden mee. Ook de 9-jarige Thijs, die bij een wildvreemde oudere informeerde naar de kerstversiering thuis: 'Viert u ook kerstmis? Ik heb al een kerstboom. Ik wel'.

Glitter

Quote Een 92-jarige dame vertelde dat haar hart openging en ze haar bloed weer voelde stromen toen ze de kaart las die een 11-jarig meisje voor haar schreef.” Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds De teksten op de kaarten zijn vaak persoonlijk en hartverwarmend, vertelt Corina Gielbert, directeur van het Ouderenfonds. De vloer van het kantoor in Bunnik, waar de kerstkaarten binnenstroomden, ligt nog steeds onder de glitter die afzenders bij de post stopten. ,,Soms twijfelen mensen even wat ze moeten schrijven aan iemand die ze helemaal niet kennen. Het gaat de ontvanger ook niet om wát er precies op staat. De wetenschap dat iemand aan hem of haar denkt, is vaak al genoeg om een eenzaam iemand blij te maken. Zo vertelde een 92-jarige dame dat haar hart weer openging en ze haar bloed weer voelde stromen toen ze de kaart las die een 11-jarig meisje voor haar schreef.”

Een groot aantal leraren heeft ervoor gekozen de kaarten niet op te sturen, maar samen met de leerlingen langs te brengen bij een verzorgingshuis in de buurt. ,,Prachtig dat dit zo gedaan is. Op deze manier ontstaat een persoonlijk contact tussen ouderen en kinderen uit de buurt,” zegt Gielbert hierover. ,,En het mooie is dat we van heel wat leraren hebben gehoord dat ze het hier niet bij laten, maar komend jaar meer activiteiten zullen organiseren waarbij leerlingen iets doen voor de ouderen uit de buurt. En dat is precies waar we het voor doen.”