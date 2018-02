Bergers sneller in actie om files te beperken

Dat zegt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen nadat de bergers eind vorige week in deze krant de noodklok luidden. De branchevereniging hekelt de regel dat een berger bij een pechgeval of ongeluk nu pas aan het werk mag als er een weginspecteur van Rijkswaterstaat aanwezig is. Maar in veel gevallen komt er geen inspecteur of is die te laat.