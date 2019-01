Bergingsoperatie overboord geslagen zeecontainers uitgesteld

De vissers worden ingehuurd als stofzuiger; ze kunnen tijdens de berging met hun netten drijvende troep uit het water halen. Volgens Rijkswaterstaat, dat nauw toezicht houdt op de bergingsoperatie, is de rederij begaan met de schade die ze heeft aangericht aan de Waddenkust. Om verdere reputatieschade te voorkomen wil zij het milieu tijdens de berging zo veel mogelijk ontzien.



De grote bergingsoperatie van de zeecontainers begint overigens later. De bedoeling was dat het bergen vandaag zou aanvangen, maar er is meer tijd nodig om zorgvuldig de benodigde apparatuur te installeren op het schip dat de berger wil inzetten, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Het is geen standaardklus’’, aldus de zegsman.



Het schip ligt nog in IJmuiden. Wanneer het precies kan uitvaren voor de berging, is nog onduidelijk. ,,We verwachten even niks’’, zegt de woordvoerder. Een ander schip dat zou worden ingezet, is nog onderweg vanuit Noorwegen. ,,Dat komt wellicht dit weekend aan.’’ Het derde schip is nog bezig de bodem in kaart te brengen en is dus ook nog niet bezig met bergen.