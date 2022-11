Bergkamp wil Kameruitspraak om omstreden onderzoek Arib voort te zetten

,,Het raakt me als mens, collega en voorzitter’’, zei Bergkamp vrijdagavond in een ingelaste persconferentie. ,,We moeten de scherven lijmen om de boel bij elkaar te houden.’’ Ze ergerde zich aan het ‘verharde politieke en mediaklimaat’ waarin ambtenaren met naam en toenaam voor de bus werden gegooid. ,,Het hield maar niet op, iedere dag weer.’’

Lees ook PREMIUM Onderzoek naar Khadija Arib werkt als boemerang voor Vera Bergkamp

‘Bij hockeyclub doe je wel zo'n onderzoek’

Bergkamp wil de Tweede Kamer een motie voorleggen waarin steun wordt uitgesproken om het onderzoek voort te zetten. Geen sprake van dat het niet doorgaat: ,,Bij de eerste de beste hockeyclub wordt zo'n onderzoek wel gedaan, in de Tweede Kamer niet?’’ Maandag zal ze in een brief aan de Tweede kamer een toelichting geven op alle vragen die zijn gesteld de afgelopen week.

Er is een ongekende situatie ontstaan nu zo goed als het gehele managementteam van de Tweede Kamer vrijdagmiddag ontslag heeft genomen. Ze kunnen niet meer garant staan voor de sociale veiligheid van de werknemers, nu de politieke leiding hier te weinig actie op heeft ondernomen, zo schrijft griffier Simone Roos.

Topambtenaren voelen zich ook onveilig

Roos, al jaren het vaste gezicht naast de voorzitter van de Tweede Kamer, heeft namens zichzelf en haar collega's van het managementteam van de Kamer aan de rest van het personeel laten weten op te stappen: de voltallige leiding vertrekt. Ze geven aan zich niet meer veilig te voelen en verwijten dat onder andere de politieke leiding van de Kamer, onder wie huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp.



Volgens hen is het omstreden onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib te politiek geworden en is het beschermen van de veiligheid van medewerkers daarmee op de achtergrond geraakt.

In haar afscheidsbrief schrijft Roos over ‘spanning in de politiek-ambtelijke verhoudingen, posities en omgangsvormen’. Ze schrijft dat er grote onrust is ontstaan door een feitenonderzoek naar sociale onveiligheid op basis van twee anonieme brieven. ‘Het instellen van een feitenonderzoek vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen die ik als werkgever van de ambtenaren van de Tweede Kamer heb’. Ze betreurt de onrust die is ontstaan.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het onderzoek is onder vuur komen te liggen. Veel partijen in de Tweede Kamer vinden dat dat onderzoek nooit ingesteld had mogen worden. Ook hebben zijn kritiek op de manier waarop het onderzoek nu wordt uitgevoerd.

Die onrust wordt volgens Roos ‘voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd, waarbij ook een deel van de media en een aantal wetenschappers lijken te zijn betrokken, suggereert ze. ‘Hiermee heb ik, als werkgever, grote moeite’. Want de rust die voor zo’n onderzoek nodig is, ontbreekt.

‘Indringende verzoeken’

Het raakt Roos dat ambtenaren in de vuurlinie van publicaties zijn komen te liggen. Die kunnen zich immers niet verdedigen. Ze beschrijft dat als onaanvaardbaar. Ze verwijt dat het presidium en voorzitter Vera Bergkamp voorop: ,,Ik betreur het dat de politieke leiding hier, ondanks mijn indringende verzoeken, te weinig actie lijkt te hebben genomen.’’

Roos vindt dat er wordt gefaald in het bieden van een sociaal veilige werkomgeving. Daarom zet ze er een punt achter: ,,Ik kan en wil hier niet langer verantwoordelijkheid voor dragen. Mijn eigen integriteit is hierbij leidend en ik ben niet bereid hierin mijn morele grenzen op te rekken.’’

Het grootste deel van het Management Team vertrekt, zo kondigt Roos aan: ,,Het betreft Jaap van Rhijn (directeur Huisvesting), Jorine Wolff (hoofd Stafdienst HR) en Peter van Wensem (hoofd Stafdienst Communicatie), alsmede onze concernjurist, Jan Punt.’’

Positie Bergkamp verzwakt

Het jarenlang voortslepende dossier van geruchten over een sociaal onveilig klimaat van ambtenaren is nooit voortvarend opgepakt. Nu dat wel gebeurt, explodeert het in gezicht van de ambtelijke top en de politieke leiding. Wat ambtenaren enorm dwarszit is dat het nu lijkt te gaan over het imago van oud Kamervoorzitter Arib, die wordt beschuldigd van ‘machtsmisbruik’. Terwijl de ambtenaren die klachten hebben, zich jarenlang genegeerd voelen.

De positie van Bergkamp was al niet sterk was door allerlei incidenten tijdens haar voorzitterschap. Zo werd haar kwalijk genomen dat het voltallige kabinet opstapte dat tijdens de algemene politieke beschouwingen. En afgelopen week vergaderde de commissie voor de werkwijze van de Tweede Kamer gewoon door toen ze had afgehamerd. Nu zo goed als de gehele ambtelijke top is opgestapt omdat Bergkamp en de rest van het presidium niet slagvaardig zijn, is haar positie verder verzwakt.

Bekijk alle video’s over politiek in onderstaande playlist:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.