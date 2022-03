Berichten Ridouan Taghi aanleiding voor stopzetten berichtensysteem voor criminelen

Het Openbaar Ministerie schrok er echter van dat er soms ‘tientallen’ berichten per dag de bajes uit- en ingaan. De controle op de berichten leek deels zoek. Een woordvoerder van het Openbaar Minsterie zegt dat Taghi soms tientallen berichten per dag verstuurde via eMates en sloeg daarover alarm. ,,Hij kon onbeperkt via eMates communiceren. Het OM zag daar risico in dat daarmee crimineel handelen zou kunnen worden voortgezet.”

Onduidelijk is of die berichten wel of niet gescreend werden, maar het vermoeden is van niet of onvoldoende. Justitie kwam Taghi’s gebruik van eMates op het spoor in het onderzoek rond diens neef en advocaat Youssef T. die in oktober op bezoek in de EBI werd gearresteerd.