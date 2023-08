Bert (71) blikt terug op leven als crimineel: ‘In Marokko lag ik dagenlang naast dode man in de cel’

Vele jaren stond het leven van Bert Hartman in het teken van inbraken, kraken zetten, overvallen, uitbraken uit gevangenissen en spectaculaire achtervolgingen. Het bracht hem in totaal twintig jaar achter de tralies. Nu is ‘Karate Bert’, zoals hij in criminele kringen bekend stond, 71 en kijkt hij terug op zijn leven. Spijt? Dat komt in zijn woordenboek niet voor.