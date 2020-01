Bert (81): Ik wil waardig sterven, niet door een enge pil

Drenkeling Terschel­ling na 52 jaar geïdentifi­ceerd

3:35 Van een man die in november 1967 was aangespoeld op Terschelling, is na ruim 52 jaar de identiteit bekend geworden. Het gaat om Kees van Rijn uit Katwijk, die op 22-jarige leeftijd om het leven kwam toen het schip waarop hij voer verging op de Noordzee.