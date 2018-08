Beschonken man en vrouw vallen met scooter, vrouw slaat agent

Rond 01.00 uur in de nacht kwam bij de politie en de ambulancedienst een melding binnen van een voorbijganger dat twee mensen van een snorscooter waren gevallen. Een iemand was daarbij lichtgewond geraakt.

Meteen na het ongeval ging de bestuurder van de snorscooter er lopend vandoor, om even later terug te keren naar de plaats van het ongeval. Een omstander die was gestopt om hulp te verlenen, probeerde de bestuurder bij de plaats van het ongeval te houden, ook omdat duidelijk te ruiken was dat de man onder invloed van alcohol was.