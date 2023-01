Beschuit met muisjes! In dit ziekenhuis zijn dertien collega’s tegelijk zwanger: ‘Altijd wat te vieren’

STARTERS Een aandenken hebben aan jouw zwanger­schap? Anne en Ilja maken een 3D geprint beeldje van jouw buik

,,Een zwangerschap is iets bijzonders, hoe mooi is het om daarvan een aandenken te hebben”, vertelt Ilja de Vos (41). Samen met Anne Yntema-Ordelman (30) begon zij met het maken van 3D geprinte zwangerschapsbeeldjes van kunststof, hout of koper. Het bedrijf van beide moeders heet dan ook Print je Wonder.

23 augustus