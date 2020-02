Besmette Duitser was niet ziek tijdens verblijf Limburg, contactonderzoek gestopt

Gisterenavond meldde het RIVM dat een Duitser met het coronavirus besmet is, een week geleden nog in Limburg was. Vandaag werd duidelijk dat hij tijdens dat bezoek nog niet ziek was. Het RIVM en de GGD zijn daarom gestopt met het contactonderzoek.

‘In de loop van afgelopen nacht is uit contactonderzoek gebleken dat de man in het weekend van 8 en 9 februari in Limburg is geweest. Dat is een ruim een week eerder dan de klachten in Duitsland zijn ontstaan. Tijdens dit verblijf in Nederland was hij niet ziek en niet besmettelijk. Daarmee is de noodzaak voor verder contactonderzoek voor dit verblijf in Nederland komen te vervallen’, meldt het RIVM vandaag.

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werd gisteren een man met een zware longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Erkelenz, later bleek het te gaan om besmetting met het coronavirus. De man zou in kritieke toestand verkeren en is geïsoleerd. De echtgenote van de man vertoont ook symptomen, maar het is nog onduidelijk of ze is besmet met het virus. Volgens Duitse media komt het echtpaar uit Selfkant, vlakbij het Nederlandse Sittard. Het stel is overgebracht naar Düsseldorf, naar het isolatiecentrum voor coronapatiënten. Het is nog niet bevestigd of dit de man is die ook in Limburg is geweest.

Kinderdagverblijven dicht

De autoriteiten in de regio Heinsberg, het gebied over de grens met de Nederlandse provincie Limburg, hebben uit voorzorg besloten dat scholen, kinderdagverblijven en gemeentekantoren vandaag dicht blijven. Ook moeten mensen in geval van griepverschijnselen eerst de dokter telefonisch te waarschuwen.

In Duitsland zijn er in tot nu toe nu 18 mensen besmet met het Wuhanvirus. Gisteren meldde de lokale media tevens een nieuwe besmetting van een 25-jarige jongen in de deelstaat Baden-Württemburg. Hij is waarschijnlijk in Italië besmet geraakt. Daar zijn inmiddels al 322 besmettingen en 11 mensen overleden. Ook in Kroatië, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje zijn besmettingen gemeld. In China neemt het aantal besmettingen langzaam af. Tot gisteren zijn heeft het virus daar aan 2663 mensen het leven gekost.

Op sociale media ging gisteren een gerucht rond dat een man uit Brabant positief getest zou zijn op het coronavirus. Dit klopt niet, meldde een woordvoerder van RIVM gisterenavond laat desgevraagd.