Besmetting door nerts 'wereldwijde primeur', ook konijnen hebben de aandacht

Het klinkt eng: een virus dat rondwaart onder mensen, vervolgens over wordt gebracht op dieren (nertsen in dit geval) en dan van de nerts weer op een mens. Toch zijn virologen niet enorm bezorgd, en ook niet heel verrast. ,,Deze dieren hebben het virus van de mens gekregen, dus dan weet je dat de mens het ook weer van het dier kan krijgen. Als je dan met de dieren in contact komt, is dat niet geheel onlogisch”, zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam.