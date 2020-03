Bespotte gasmaskervrouw slaat terug: ‘Ik draag dit niet door corona maar vanwege allergieën’

Op de massaal verspreide beelden is te zien hoe Fiselier zich met een rolmandje, boodschappentas, handscanner en gasmasker op door de winkel spoedt. Een tafereel dat volgens haar helemaal niets met het coronavirus te maken heeft. ‘Ik draag dat volgelaatsmasker vanwege mijn extreme allergieën en uitlaatgassen’, legt ze uit op Facebook. Een aandoening die Multiple Chemical Sensitivity (MCS) wordt genoemd, oftewel een meervoudige overgevoeligheid voor geuren en chemische stoffen. ‘Ik heb het op advies van mijn specialist en dus niet vanwege corona. Was het maar waar, dan was het tijdelijk’. Zelf was Fiselier niet voor commentaar bereikbaar.



Mensen die lijden aan de aandoening claimen ziek te worden van diverse, al dan niet synthetische, chemische stoffen of geuren en kunnen daardoor nauwelijks meer een normaal leven leiden. Dit omdat deze stoffen in onze maatschappij bijna overal aanwezig zijn. Naar buiten gaan, kan dus een verzoeking zijn.