Bestelbus op diesel mag straks niet meer het centrum in: ondernemers niet goed op de hoogte van gevolgen

Niet meer als bedrijf met je vrachtauto of bestelbus die op diesel rijdt de binnensteden in. Ondernemers zijn nog niet goed op de hoogte van de gevolgen van de maatregel die over ruim twee jaar ingaat, blijkt uit een onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk. ,,En dat terwijl er zoveel bij komt kijken.”

Sluiten ondernemers hun ogen voor dit toekomstbeeld, of ontbreekt het aan goede communicatie vanuit de steden? Allebei wel een beetje, denkt Marco Pfaff van Jocotrans in Bodegraven, die zijdelings bij het onderzoek betrokken is. ,,Er is een website, maar de uitleg daarop is niet echt toegankelijk. En er zijn ook ondernemers die het nog een ver-van-mijn-bed-onderwerp vinden. Het gaat pas in 2025 in, sommige gemeenten later, dus…’’

De eis om alleen nog met schone transportvoertuigen de binnensteden in te mogen, werd twee jaar geleden aangekondigd door de toenmalige staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. De vier grote steden en tien andere gemeenten hebben al aangegeven de maatregel al in 2025 in te voeren.

Het is een eis, dus geen vrije keuze. In het Groene Hart zijn twee steden zich al aan het voorbereiden. In Gouda zijn dieselbusjes en -vrachtauto’s vanaf 1 januari 2025 niet meer welkom en in Alphen anderhalf jaar later. De gemeente Woerden zegt nog niet concreet bezig te zijn met voorbereidingen. Overigens geldt per type voertuig een overgangsregeling tot begin 2030.

Uitdagingen

Voor het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) is het onderwerp iets waar ondernemers zich nu al goed op moeten voorbereiden. Daarom doet Buck Consultants International (BCI) in opdracht van het samenwerkingsverband van lokale overheden, onderwijs en bedrijfsleven Triple Helix Midden-Holland onderzoek naar de uitdagingen en kansen die ondernemers zien. Hoe bereiden zij zich voor op de transitie en hoe kunnen zij op de ontwikkelingen inspringen?

Pfaff verwacht dat het onderzoek in de tweede helft van dit jaar gereed is. Een eerste rapport heeft hij al gezien en dat leert op hoofdlijnen dat veel ondernemers in de regio zich nog niet goed aan het voorbereiden zijn.

,,En dat’’, zegt Pfaff, ,,terwijl er zoveel bij komt kijken dat de tijd tot 2030 niet heel ruim is. Het wordt óf grote investeringen doen in elektrische voertuigen óf goederenoverslag via distributie-hubs aan de rand van gemeenten.’’

Aan beide, zegt Pfaff, kleven bezwaren. ,,Een dieselvoertuig koop je voor een ton, maar een elektrische kost je 3,5 ton. En als je tien vrachtauto’s nodig hebt, is dat een hele investering. Nog afgezien van de afschrijving van je huidige wagenpark. En denk eens aan de nu nog beperkte actieradius. Na 300 tot 350 kilometer rijden moet je een tijd stilstaan om de accu’s op te laden.”

Vis

,,Vanuit een hub kun je niet alle goederen tegelijk wegbrengen. Denk aan groente en fruit dat je niet tegelijk met vis in een auto wilt hebben. Daar moet ook rekening mee worden gehouden. En dan nog is zo’n hub aan de rand van Amsterdam denk ik gemakkelijker te realiseren dan bij Gouda of Alphen.’’

Vorige maand zei Henk Griffioen, directeur van Griffioen Transport, in AD Groene Hart ook dat de volgorde van de invoering van zero-emissie voor de binnensteden verkeerd is. ,,Ze zouden moeten wachten tot de infrastructuur en de voertuigen beschikbaar zijn en het dan pas invoeren.’’

Het onderzoek, leert de opdracht, moet niet alleen de problemen in kaart brengen waar (transport)ondernemers tegenaan lopen, maar ook de kansen die ze zien en wat ze nodig hebben om concurrerend te blijven en welke initiatieven al in gang zijn gezet.

