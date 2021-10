Bestuurder vluchtauto ‘wist van niets’, schutter na moord op De Vries: ‘Alles oké’

RECHTSZAAK BEGONNENDe verdachten van de moord op Peter R. de Vries gingen volgens het OM nadrukkelijk sámen te werk. Toch zegt chauffeur Kamil E. niets van de moordplannen te hebben geweten. De verdachte schutter, Delano G., houdt zijn mond in de rechtbank Amsterdam. Daar vindt de eerste zitting in de zaak nu plaats.

Royce, de zoon van Peter R. de Vries, krijgt een aai over zijn rug. Daar zitten ze, de nabestaanden van de misdaadverslaggever die bij leven zo veel nabestaanden heeft geholpen. Ze zien hoe de verdachten binnen lopen. De verdachte schutter, Delano G., is een kleine man, gehuld in een wit overhemd. Vermoedelijke chauffeur Kamil E. heeft tattoo's in zijn nek, een bril op en oogt wat nerveus terwijl hij binnen stapt.

De officier van justitie schetst hoe de twee sámen te werk gingen om De Vries om te brengen. Uit informatie die werd verkregen uit huiszoekingen, maar ook het uitlezen van camerabeelden, is dat volgens hem gebleken. Samen liepen ze op 6 juli - de fatale dag - langs de studio van RTL Boulevard, waar Peter R. de Vries een mediaoptreden deed. G. kleedde zich nog om in de auto waarmee ze arriveerden, om vervolgens weer op pad te gaan. Terwijl E. rondjes reed, sloeg G. toe. hij wachtte op een trapje op de Vries. De misdaadverslaggever werd geraakt in zijn hoofd en rechterheup. Het is onduidelijk wie de opdracht gaf.

‘Alles ok?’

Toch zei E. in eerste instantie dat het ‘niet zijn auto’ was, en dat hij G. niet kende. Maar de officier vertelt over camerabeelden, waarop te zien is hoe E. al eerder in de omgeving rondkijkt en ook Peter R. de Vries in de gaten houdt. ,,Er is wat ons betreft geen enkele twijfel dat E. een voorverkenning verrichte.” Uit gesprekken die E. uit de gevangenis met zijn vriendin voerde, blijkt hoe hij via haar een alibi probeerde te regelen, voor die 28ste juni waarop hij de voorverkenning zou hebben uitgevoerd.

Volledig scherm Delano G. is verdachte van de moordaanslag op Peter R. de Vries. © Nicole van den Hout Zelf wast E. zijn handen nog altijd in onschuld, terwijl G. zwijgt. ,,Ik heb niemand doodgemaakt, ik had geen wapens in bezit. Ik kreeg de dag van tevoren informatie waar ik naartoe moest.” Hij moest alleen iemand naar Amsterdam brengen, voor een ontmoeting. ,,Degene die ik bracht zei: ‘Je hoeft je geen zorgen te maken’.”



E. reed rondjes, zoekend naar een parkeerplek. Toen G. de auto weer instapte - E. zag hem aan komen rennen - stelde E. hem een vraag: ,,Is alles oké?” Het antwoord: ,,Ja,” en daar reden ze weg, richting de A4. Even later zag E. daar een politieauto achter zich rijden - waarom wist hij niet. Toen hij G. vertelde dat hij moest stoppen, zou die weer ‘Oke’ gezegd hebben. Zo begon de arrestatie waar heel Nederland na het schokkende nieuws over de aanslag op hoopte: de mannen werden ingerekend. In de achterbak van de auto waarin ze reden lag een pistoolmitrailleur met dna van beide verdachten. Ook werd een omgebouwd alarmpistool gevonden, dat werd bij de aanslag gebruikt. De politie trof ook brandstof aan, vermoedelijk om de vluchtauto in vlammen op te laten gaan, zoals bij andere liquidaties daadwerkelijk gebeurd is.

Verdachten

De eerste openbare zitting over de moord op misdaadjournalist De Vries is nog niet inhoudelijk. Het is een voorbereidende zitting. Dat betekent onder meer dat eventuele onderzoekswensen worden besproken. De twee verdachten zijn dus gekomen, om deze zitting bij te wonen.

Allereerst de 22-jarige G, die in Rotterdam woont maar ook een adres in Tiel heeft. G. is een neef van Jaouad ’Joey’ W., die wordt gezien als leider van een ‘moordbende’ van Taghi. Hij wordt ervan verdacht De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam te hebben neergeschoten, na diens optreden in het programma RTL Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen. G.'s advocaat betwijfeld of een eerlijk proces wel plaats kan vinden - het dossier bestaat uit louter anonieme verklaringen, hij hekelt dat.



E. is 35 jaar oud en afkomstig uit het Gelderse Maurik. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. E. werd een week eerder ook al door de politie aangehouden in Maurik. Dat was voor een bedreiging, mogelijk met een vuurwapen. Zijn advocaat benadrukt dat cliënt ‘heel stellig is’ in zijn ontkenning, ook in gesprekken met zijn familie en partner. Dat E. tijdens de vermeende voorverkenning is herkend aan zijn tatoeages en nike jas, vindt zijn advocaat niet sterk. ,,Heel veel mannen passen in dit signalement.” E. zegt zelf op zitting: ,,Dat kan niet, ik zat thuis.”

Ook is in het huis van E. gezocht naar 50.000 euro die hij zou hebben gekregen, maar dat geld is niet gevonden. ,,Er is geen snippertje bewijs gevonden dat cliënt zich bezighoudt met criminaliteit.” Aan verhoren werkte E. tot nu toe niet mee, net als zijn medeverdachte.

Taghi

Beide verdachten werden vrij snel na de aanslag opgepakt. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden. De Vries werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Een motief voor de moord is nog niet bekend. Justitie vermoedt dat topcrimineel Ridouan Taghi achter de aanslag zit. De Vries was sinds vorig jaar adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B in het liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Sinds begin 2018 werd bekendgemaakt dat B. zich had gemeld als kroongetuige, werd eerst zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.