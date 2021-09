Betrokkenheid Gerel P. bij organisatie Taghi groter dan gedacht

Reacties op mislukte formatie: ‘Geef ons verkiezin­gen zodra Pieter Omtzigt terug is’

2 september ‘Er is weinig te zien van de beloofde verandering in de Haagse bestuurscultuur’, en ‘terugverlangen naar Fidan en Renze’: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van donderdag 2 september verschenen. Je kunt een reactie insturen via brieven@ad.nl.