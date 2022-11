Bets zag de dood in de ogen, maar vond door te gaan roeien de remedie tegen haar spierziekte

persoonlijk verhaal Terwijl Frank als bij wonder opkrabbelt na doodvonnis leukemie, overlijdt zijn broer aan hetzelfde

Frank Regeer (74) kreeg acute leukemie. Hij reageerde amper op chemotherapie en was ten dode opgeschreven. Totdat hij een bijzondere kans kreeg: ,,In een kwartiertje was het gebeurd. Ik ben genezen. Ik werk weer, sport drie keer in de week - mijn toekomst is terug.”

27 november