Beverwijker overlijdt na schietpartij, eerste geval van moord of doodslag van dit jaar

14:22 Virginie van Hooren is de dochter van de man in wiens graf gisteren de hele dag naar de al 27 jaar vermiste Tanja Groen werd gezocht. Het was ook voor haar een emotionele dag: ,,Het was een heel raar idee dat er misschien iemand 27 jaar bij mijn vader heeft gelegen, maar toch: hadden ze maar wat gevonden, dan was het niet voor niks geweest.’’