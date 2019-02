Bevolkingsgroepen afzeiken - echt ‘mijn ding’

Brandweer Amsterdam zegt vertrouwen in leiding op

19:31 Een grote groep brandweerlieden heeft in een brief aan onder andere burgemeester Femke Halsema van Amsterdam het vertrouwen in de korpsleiding opgezegd. Het is een nieuw hoofdstuk in een slepende ‘strijd tussen de macho's’ bij de Amsterdamse brandweer, die eerder leidde tot heftige bedreigingen aan het adres van de commandant Leen Schaap.