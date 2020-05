Bevrijdingsdag zonder festivals maar wel droog en zonnig

Het is voor het eerst dat de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam plaatsvindt zonder publiek en dat we het moeten stellen zonder bevrijdingsfestivals. Het coronavirus maakt immers alles anders. Maar wellicht een schrale troost: het belooft de komende dagen droog en zonnig te worden.

Morgenavond, tijdens Dodenherdenking, wordt het niet alleen heel rustig op de Dam, ook het weer belooft rustig te worden, voorspelt Weerplaza. De zon krijgt in de avond flink de ruimte om te schijnen. Het wordt daarbij zo'n 10 of 11 graden. In Brabant en Limburg kan de temperatuur iets hoger zijn. ,,De noordelijke wind kan het wel wat frisser voor het gevoel maken", denkt weerman Alfred Snoek van Weerplaza.

Ook op Bevrijdingsdag, op 5 mei, belooft het qua weer een prima dag worden. De dag begint volgens de weerdienst vrij koud met in het binnenland temperaturen rond zonsopkomst rond het vriespunt. Daarna loopt de temperatuur al snel op tot zo'n 15 graden.

Zonkracht

Hoewel het dus prima weer lijkt voor een bevrijdingsfestival, moeten we het daar dit jaar zonder stellen. Wie deze dag van plan is om in de zon te gaan zitten, doet er wel goed aan om te letten op mogelijke verbranding. De zonkracht is namelijk wat hoger dan gemiddeld. In het midden van het land is die zonkracht 5, en in het zuiden mogelijk 6.

Die verhoogde zonkracht is het gevolg van de hoeveelheid ozon hoog in de lucht, die op deze dag iets kleiner is. Vorig jaar was het overigens op Bevrijdingsdag vrij koud. Het werd toen 10 tot 12 graden en het regende hier en daar.

Overigens verwacht Weerplaza dat het na dinsdag zonniger en elke dag wat warmer gaat worden.