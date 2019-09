Bewoners dodelijk koolmonoxide-incident staken barbecue aan in huis

‘Ministerie en ziekenhuis lieten doof meisje gewoon barsten’

16:25 Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Groningse ziekenhuis UMCG hebben een doof meisje van 4 jaar geweigerd te helpen omdat het Afghaanse meisje geen verblijfsvergunning had en een operatie ‘dus’ niet werd vergoed. Kalma (nu 7) mag inmiddels wel in Nederland blijven, maar zal hoogstwaarschijnlijk altijd doof blijven. Kinderombudsman Margrite Kalverboer oordeelt keihard over het ministerie en het ziekenhuis: ‘Geld was belangrijker dan het meisje’.