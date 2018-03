Bewoners grote gemeenten willen diesels weren

In de twintig grootste gemeenten is een meerderheid van de inwoners voor het weren van vervuilende dieselauto's uit binnensteden. Het merendeel van de stadsbewoners vindt dat het gemeentebestuur meer moet doen tegen vieze lucht.

Dat blijkt uit onderzoek door I&O Research onder ruim 3.200 inwoners van de twintig grootste steden. Ongeveer driekwart van de stedelingen is voorstander van het weren van vervuilende auto's uit de binnenstad en wil dat het openbaar vervoer geen vuile lucht meer uitstoot.

,,Het thema gezondheid krijgt meer belangstelling dan tien à twintig jaar geleden'', duidt hoogleraar Transportbeleid van de TU Delft Bert van Wee. ,,Steeds meer mensen hebben zoiets van: er moet wat gebeuren.''

Twee derde van de inwoners van de grootste twintig gemeenten vindt dat ruimte voor groen en fietsers ten koste mag gaan van de plek voor auto's. De uitkomsten bevestigen volgens Van Wee dat de tijd rijp is voor omstreden maatregelen. ,,Het draagvlak voor controversiële maatregelen is groter dan politici inschatten'', zegt de professor.

,,De kiezer is een stuk ambitieuzer dan de politieke partijen waar ze op stemmen, en dat zie je bij bijna alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren'', beaamt Anne Knol van Milieudefensie, de belangenorganisatie die de opdracht gaf tot het onderzoek. ,,Ik was te gast bij EenVandaag toen het ging over milieuzones. Op sociale media krijg je dan allerlei reacties van: wat een onzin. Maar de grote stille meerderheid is wel gewend aan het idee dat milieuzones nodig zijn.''

'Autopartij'

Het onderzoek toont ook aan dat onder VVD'ers 64 procent voor het weren van vervuilende auto's uit de binnenstad is. Van de VVD-achterban vindt 17 procent dat de gemeente meer moet doen aan 'ruimte voor autoverkeer'. ,,Voor een autopartij als de VVD is dat toch wel erg laag'', analyseert Van Wee. ,,Dat is nog minder dan ik verwacht had en moet een signaal zijn voor de VVD. Ik denk dat dit voor die partij misschien wel een beetje schrikken is.'' Onder VVD-kiezers zitten volgens hem relatief veel automobilisten. ,,Maar die hebben óók belang bij een schone en leefbare stad.''

In de grote steden Amsterdam (66 procent), Utrecht (59 procent), Den Haag (52 procent) is een meerderheid voor binnensteden zonder vervuilende uitlaatgassen. Rotterdam blijft steken op 49 procent. Van Wee: ,,Rotterdam is altijd meer een autostad geweest, relatief tolerant voor auto's.'' Gemiddeld gaat in de twintig grootste steden 56 procent van de ruimte naar de auto en 12 procent naar de fiets.

Als de maatregelen eenmaal genomen zijn is de kans volgens Van Wee groot dat de mensen er tevreden over zullen zijn. ,,Mensen moeten vaak eerst kennismaken met controversiële besluiten en worden dan nog positiever dan ze van te voren hadden verwacht'', licht hij toe. ,,Welkom fietser en voetganger, bye-bye auto!'' vat Knol samen. ,,Bye-bye auto is iets te sterk uitgedrukt'', vindt Van Wee. ,,Maar de rol van de fiets, voetganger en het ov wordt groter en de rol van de auto wordt in Nederland in stedelijke gebieden geleidelijk kleiner. Met de auto kun je ook al lang niet meer zo makkelijk het centrum van grote steden door als vroeger.''