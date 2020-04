Bewoners van Ermelose woning wisten van niets: ‘Er ligt een stoffelijk overschot in uw voortuin’

LIVE | Oostenrijk versoepelt vandaag beperkin­gen, mogelijk tot eind 2021 geen festivals en volle stadions

13:06 De afgelopen 24 uur zijn 90 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen overleden terwijl 171 mensen in verpleeghuizen zijn gestorven, vermoedelijk aan het longvirus. ,,Het virus wordt moe”, zei viroloog Steven Van Gucht over de nieuwe cijfers. Verder roepen GroenLinks, SP en PvdA het kabinet op om alle huren in Nederland tijdens de coronacrisis te bevriezen. Ook willen ze dat het kabinet meer uit de kast trekt om te voorkomen dat huurders in geldnood uit huis worden gezet. Lees in dit liveblog alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.