Bewoners verrast: 'Uw straat gaat acht maanden dicht, vanaf overmorgen'

Onderzoeks­raad checkt regels voor nieuwe voertuigen na S­tint-ongeval

16:59 De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de wijze waarop in Nederland bijzondere voertuigen zoals de Stint op de openbare weg worden toegelaten onder de loep nemen. Dit besluit volgt op het ongeval met de Stint in Oss en het verkennende onderzoek dat de Raad direct na het ongeval op donderdag 20 september is gestart.