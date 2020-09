Bewoners worden bij corona-uitbraak in verpleeghuizen straks wekelijks getest

Voor het eerst in vier jaar dalen consumen­ten­prij­zen in de eurozone licht

13:51 De consumentenprijzen in de eurozone zijn in augustus licht gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Daardoor is de inflatie in het eurogebied voor het eerst sinds 2016 negatief, op min 0,2 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.