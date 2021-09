Bezetting Academiegebouw Groningen na negen uur voorbij: ‘We zijn eruit’

,,Ze zijn ons een heel eind tegemoetgekomen’’, aldus de organisator van de actie. Zo zal in de stad voldoende, betaalbare noodopvang komen voor studenten die op dit moment geen woning hebben. ,,Zodat iedereen die dat nu nodig heeft, een dak boven het hoofd kan krijgen.’’ De prijs van die noodopvang, waar veldbedjes in slaapzalen naast elkaar staan, gaat van 9 naar 6 euro per dag.



Ook is de belofte gegeven dat er ‘een eerlijk verhaal’ komt richting aankomende studenten in de volgende jaren. ,,We hebben nu allemaal studenten aan de lijn die dit niet verwacht hadden en niet hebben zien aankomen met de informatie die ze hadden’’, zegt de woordvoerder over de dakloze studenten die zijn organisatie helpt onderdak te vinden.