Bezetting Extinction Rebellion van pensioenfonds ontruimd

OM eist vier maanden cel tegen brokkenpi­loot die zichzelf aan flarden reed met dochter­tjes zonder gordels achterin

2 juli Even dacht de politie dat de bestuurder van een over de kop geslagen auto was gevlucht, omdat een voetganger onder de wagen lag. Dat was echter de bestuurder zelf. Hij reed te hard, had cocaïne op en z’n rijbewijs was al afgepakt. Bij elkaar moet hem dat vier maanden cel kosten.