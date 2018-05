Bezoeker (23) truckshow zwaar mishandeld: 'Dit hoort niet thuis op ons festival'

Een 23-jarige man uit Rijswijk (bij Woudrichem) is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld op een festival in het Gelderse Nederhemert. Het slachtoffer werd zodanig hard op zijn gezicht geslagen dat hij meerdere botbreuken opliep. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten waren rond half twee gearriveerd op het festivalterrein van Truckshow Nederhemert, gelegen aan de Nieuwstraat. Er waren enkele opstootjes tussen bezoekers. Deze konden snel in de kiem worden gesmoord.

'Heel vervelend'

Terwijl de agenten daar waren, kregen zij te horen dat er even daarvoor ook een vechtpartij was geweest. Daarbij raakte een 23-jarige bezoeker uit Rijswijk zwaargewond. In het ziekenhuis moest hij met spoed worden geopereerd.

Volgens de voorzitter van het meerdaagse festival hebben weinig mensen iets meegekregen van deze mishandeling. ,,De muziek was al uit en veel bezoekers waren al rustig naar huis gegaan”, vertelt hij. ,,We vinden het heel vervelend wat het slachtoffer is overkomen. Dit hoort niet thuis op ons festival.”

'Geweldige sfeer'

Over de aanleiding van de vechtpartij tast de voorzitter in het duister. ,,Er heerste de hele dag een geweldige sfeer op het terrein. Er was geen sprake van agressie of wat dan ook. Dat zulke dingen gebeuren is het risico van een evenement organiseren. Niks ten nadele van het slachtoffer, maar op dit moment zijn we vooral bezig met de leuke kant van het festival.”

De organisatie houdt nauw contact met het slachtoffer. Volgens de voorzitter zou hij twee rake klappen in het gezicht hebben gekregen. Voor zover bekend ligt hij nog met meerdere botbreuken in het ziekenhuis.

Onduidelijk