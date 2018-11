Bezoeker (38) schopt en slaat Efteling-medewerkers omdat hij 10 euro moet betalen

‘Nog altijd geen medische zorg flatsprin­ger’

Een van de moordverdachten die op 9 januari van het balkon viel van een flat in Breda, is nog altijd niet door een medisch specialist onderzocht. ,,We zijn maanden bezig om dit ventje in het ziekenhuis te krijgen. Waar slaat dit op, zo ga je niet met mensen om'', fulmineerde Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Azzedine A. in de rechtbank in Breda. ,,Wat een amateuristisch gedrag, dit is bij de beesten af''