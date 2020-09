Bezoeker doet aangifte tegen medewerker Efteling, en andersom: ‘Kon mijn oren niet geloven’

In een lang bericht op Facebook deed Liza Kurukulasuriya, een vrouw met Sri Lankaanse roots en wonend in Brussel, deze week haar verhaal. Afgelopen weekend bezocht ze met haar gezin de Efteling. Haar autistische zoontje moest rond sluitingstijd plassen, maar werd door een personeelslid geweigerd. Het toiletblok zou gesloten zijn.



Uiteindelijk rende de jongen, nadat ze zagen dat de vrouw voor hem in de rij wel naar de wc mocht, naar de toiletten. Zijn moeder volgde hem. Vanaf dat moment verschillen de geschetste scenario's van beide partijen. Volgens Liza raakte ze in het voorbijgaan de medewerker aan, die op haar beurt de beveiliging er bij haalde en 'zwarte trut’ siste richting Liza.