Bezoekers van grote, illegale straatrace in haven krijgen brief thuis: ‘We hebben je in de gaten!’

Ongeveer honderd bezoekers van de grote illegale straatrace in het Zeeuwse havengebied Vlissingen-Oost, vorige maand, hebben een brief gekregen van de gemeente Borsele. Er staat in dat hun auto is gezien bij het ‘evenement', en dat zoiets een volgende keer gevolgen kan hebben.

De straatrace op 12 september was een flinke happening. Er kwamen zo'n 1500 mensen op af, sommigen van diep uit het land. De politie kreeg dat wel in de smiezen, maar het was toen te laat om met het kleine aantal beschikbare agenten nog in te grijpen.

Volgende keer tijdig en harder ingrijpen

De politie hield wel toezicht. ,,Er zijn ook drones en camera’s ingezet”, vertelt burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele. De races vonden plaats op grondgebied van die gemeente. Door de observaties konden de kentekens worden geregistreerd van zo'n honderd auto's die langs de weg stonden.

,,We hebben de eigenaren van die auto’s een brief gestuurd”, vertelt Dijksterhuis. ,,Daar staat in: je bent daar gezien, een volgende keer kan dat gevolgen hebben.” Boetes zijn niet uitgedeeld. ,,Daar was het dit keer te laat voor. We overleggen met de politie over hun informatiepositie. We moeten proberen een volgende keer op de hoogte te zijn van dit soort plannen, zodat we tijdig en eventueel harder kunnen ingrijpen.”

Voor patrouilles zijn onvoldoende mensen

De wegen in het havengebied zijn in beheer bij North Sea Port. Die gaat echter niet over handhaving en kan weinig doen, zegt een woordvoerder. En ook de politie ziet geen directe taak voor zichzelf weggelegd, reageert een woordvoerster. Voor bijvoorbeeld vaker patrouilleren in het havengebied is niet genoeg capaciteit. Ook de politie zet wel in op het in de kiem smoren van plannen voor straatraces.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.