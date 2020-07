Bezorger laat Femke (24) bebloed achter na aanrijding: ‘Hoe kan je doorrijden als je me zo ziet liggen?’

Roest, slijtage en gehoorpro­ble­men: hoe de ‘vliegende Fyra’ de kinderziek­tes overwon

18:18 Voor het eerst is een helikopter van het type NH-90 neergestort. De oorzaak van de crash met de Nederlandse wentelwiek in de Caribische zee is nog onbekend. Het toestel was wel lange tijd een zorgenkindje van Defensie.