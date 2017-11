Bidden voor WK: 'Iedereen kan maar beter voor Marokko zijn'

Almelose politie zoekt uit of stroomstoring van 9 maanden geleden tot babyboom leidt

19:43 Precies negen maanden geleden kwam een groot deel van Almelo zonder stroom te zitten. De oorzaak was een brand in de kabels van een stroomstation. De politie in de stad is nu op zoek naar nieuwe inwoners van de stad die tijdens de stroomstoring zijn verwekt.