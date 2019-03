Bij de deur besef ik tot in al mijn vezels: alles van waarde is echt weerloos

Misschien kunnen we vandaag eindelijk weer eens de hele middag buiten spelen, is het eerste wat er door me heen schiet als ik de gordijnen opentrek en zowaar de zon zie. Ik aai de jongste wakker en daarna mijn dochter, die de deken mokkend over haar hoofd trek. Ik klop op de deur van de ene puber, die vandaag met de fiets gaat, omdat de treinen staken. De andere puber mag blijven liggen. Hij heeft de eerste vijf uur vrij.



We ontbijten, graaien broodtrommels en gymtassen bij elkaar. Om 8.15 zit ik met zes kindjes uit groep drie opgevouwen aan een laag tafeltje. Leesgroepje. Kinderen uit alle delen van de wereld, allemaal even lief en grappig. Zonnestraaltjes door weer en wind! Ik moet me elke week weer inhouden om ze niet allemaal plat te knuffelen. Dan gaat de bel. Een kus en knuffel voor de mijne. Een high five voor de rest. Tot vanmiddag!



Het is droog en ik ga wandelen met een buurvrouw. Als we rond elven aan de koffie zitten komt er een pushbericht binnen. Ik duw het weg. Schietpartij Europaplein. Ik berg het in mijn hoofd op in een vakje dat ik de titel geef ‘waarschijnlijk coke-criminelen die achter elkaar aanreden en op elkaar schoten.’