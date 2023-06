Bij Tiffany werd als kind geprobeerd autisme uit haar lichaam te verdrijven: ‘Stond alleen maar te trillen’

met video Winkelcen­trum Arnhem volledig afgesloten om twee mogelijke explosie­ven bij lunchrooms

In het Arnhemse winkelcentrum Elderhof zijn donderdagochtend twee mogelijke explosieven ontdekt bij lunchrooms. Het winkelcentrum is volledig afgesloten. De politie heeft grote moeite om mensen bij het winkelcentrum weg te houden, de omgeving is ruim afgezet met linten.