Bijen legden deze winter massaal het loodje, maar dit ‘driegangenmenu’ helpt ze de koude maanden door

Gevluchte Serhii bouwde in tien maanden een eigen paleisje mét bad voor zijn gezin: ‘Zo dankbaar’

Een heel klein paleisje mét bad. En prachtig uitzicht. De Oekraïense Serhii had toen hij ruim een jaar geleden doodvermoeid Nederland binnenreed met zijn vrouw en drie kinderen, niet durven dromen dat hij er nu zo bij zou zitten. Maar tóch is het zo. ,,Het is ongelofelijk hoeveel liefde we hier krijgen.”