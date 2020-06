Bijenzwerm waar honing van uit de schoorsteen droop heeft na twintig jaar een nieuw huis

Ingrid en Tommy Katilas-Linssen uit het Zeeuwse Zonnemaire waren niet zo flauw. Een huiskamer vergeven van de bijen, dat was twintig jaar lang geen probleem . Tot de honing uit de schoorsteen droop. Afgelopen weekend zijn ze door een Vlaamse imker van hun huisgenoten verlost, al was het een zeer complexe operatie. Bovendien was de Vlaming de enige die de klus aandurfde.

Honderden honingbijen op zoek naar hun koningin, die daarnet nog veilig genesteld in de schoorsteen zat. Ingrid Linssen en Tommy Katilas staan er met hun blote armen tussen alsof er niks aan de hand is. Een schril contrast met imker Sejdi Sejdiu in zijn veilige pak. De Vlaamse Kosovaar helpt de bijen op de ramen met een handveger de weg naar buiten te vinden. ,,Het is een braaf volk", zegt hij.

Volledig scherm Imker Sejdi Sejdiu toont bewoonster Ingrid Linssen een stuk van de ongeveer 20 jaar oude honingraat met larven uit het bijennest in de schoorsteen van haar huis. © Ernesta Verburg Zeker twintig jaar oud, schat Sejdiu de raten die hij via de woonkamer uit de ongebruikte rookschacht heeft gesneden. Het nest was zo'n anderhalve meter groot. ,,Deze raten zijn bijna zwart. Jonge stukken zijn veel lichter", toont hij het verschil. ,,Kan goed kloppen", zegt Ingrid. ,,We weten niet beter dan dat ze in die oude schoorsteen zaten. Ze horen bij ons huis.” Toen de imker de plafondplaat weghaalde en oude honingraten vol bijen in stukken op de vloer vielen, kreeg Ingrid het dan ook even te kwaad en liet zelfs een traantje.

,,Ik voel me schuldig. Wat doe ik die bijtjes aan?”



Helle van der Roest en Ron van Jeveren van de imkervereniging Schouwen-Duiveland wuiven haar wroeging ogenblikkelijk weg. ,,Het is fantastisch wat Ingrid doet", zegt Roest. ,,De meeste mensen laten zulke nesten het liefst meteen verdelgen.”

Meest bijvriendelijke inwoner

Alleen al het feit dat er een imker uit Antwerpen moet overkomen om de raten uit de schoorsteen te snijden in een uiterste poging het bijenvolk te sparen, zegt voldoende over hoe zelden deze methode wordt toegepast. Van der Roest, Van Jeveren en collega-imker Henk Verhage staan er dan ook met hun neus bovenop om te zien hoe Sejdiu te werk gaat. ,,Ingrid krijgt van ons de prijs voor de meest bijvriendelijke inwoner van Schouwen-Duiveland. Die prijs roepen we bij deze in het leven”, zegt Van der Roest.

Volledig scherm Een stuk honingraat wordt gebruikt om de verdwaalde bijen te lokken, verzamelen en naar buiten te brengen. © Ernesta Verburg

Sejdiu komt aanlopen met een stuk honingraat en legt dat in de vensterbank. Zo weet hij de bijen te verleiden daar op te gaan zitten. Zodra de kluwen insecten groot genoeg is, neemt hij ze mee naar de kast die tijdelijk op het dak staat. De schoorsteen is dicht gespoten met purschuim, zodat er voor de bijen geen weg terug meer is. Sejdiu en zijn maat wisten de meeste dieren eerder op de dag te verjagen met rook. Daarvoor werd tijdelijk een houtkachel aangesloten op het oude rookkanaal. ,,Dat vond ik eigenlijk nog het engste", zegt Ingrid. ,,Voor het zelfde geld krijg je brand.”

Koningin gevonden

De imker zet het lange mes in de oude raten in de schacht. Eerst de randen er af en dan het middenstuk. Dat plaatst hij in z'n geheel in de kast. En het wordt al snel een drukke bedoening bovenin de nok van het huis. ,,Ik had geluk”, lacht Sejdiu verlegen. ,,Ik heb de koningin gevonden. Daar willen ze nu allemaal naartoe.” Op een filmpje dat hij maakt van de bedrijvigheid in de tijdelijke nieuwe woonruimte van het bijenvolk, is één fors uit de kluiten gewassen exemplaar te zien. ,,De koningin", lacht Sejdiu nu breeduit.

Volledig scherm De meeste bijen zijn met rook verjaagd uit de schoorsteen en vliegen buiten rond. De imker plaatst een honingraat met de koningin van het volk in een kast op het dak om de bijen in te verzamelen. © Ernesta Verburg

Goed tienduizend bijen

Ondertussen wordt het zachtjes aan steeds stiller in de woonkamer aan de Julianastraat. Ingrid en Tommy vegen druk mee om de bijen voorzichtig naar buiten te krijgen. Ze brengen het er af met één steek. ,,Mijn hele leven nog nooit zo’n braaf volk gezien", zegt Sejdiu. Hij leerde het imkeren in Kosovo van zijn vader, die de kunst weer van zijn vader afkeek. Tegen de tijd dat de zon ondergaat, zal de rest van de in totaal goed tienduizend bijen ook de kast opzoeken, denk Van Jeveren. ,,Dan wordt het buiten te koud en willen ze maar wat graag naar binnen. Die kast weten ze feilloos te vinden door de geur die de koningin afscheidt.”

De kast wordt naar Walcheren gebracht. ,,Ver genoeg uit de buurt om te voorkomen dat de bijen terugvliegen en hun vertrouwde stekje weer proberen in nemen”, verzekert Van der Roest.

Volledig scherm Tommy en Ingrid Katilas-Linssen. © Ernesta Verburg