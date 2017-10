Bijna 100, maar nooit te oud voor de processie

Jubileum in de kerkMarietje Rolink-Assink was gisteren voor de 80ste keer bij de Gerardus Majella Processie in Overdinkel. Ze is 98 en moet er niet aan denken een jaar over te slaan.

Quote Alles wat ik Gerardus heb gevraagd heb ik gekregen Marietje Rolink Voor het eerst loopt de vrouw uit Losser niet zelfstandig met haar rollator de processie, maar laat ze zich duwen in een rolstoel. Slijtage en een recente hersenbloeding hebben hun tol geëist. Maar thuisblijven is geen optie. Ook het omgeslagen gure weer is geen beletsel. "Ik heb een regenkapje, dus...'' Met een brede lach vertrekt ze naar de Gerardus Majellakerk, waar zoals elk jaar weer zo'n 600 pelgrims samenkomen.



Maar op aandringen van haar dochters kiest Marietje Rolink 'de veilige weg': ze gaat niet naar het natte processiepark, maar volgt de plechtigheden toch maar vanuit de droge kerk. De tweede keer in 80 jaar. "Tegen kou kun je je kleden, maar tegen nattigheid niet.''

Mijlpaal

Een paar jaar geleden was ze doornat geregend. ,,Toen ben ik in het park weggedoken onder een heg.''

Het telt hoe dan ook: 80 keer. Ze is er best trots op, vertelt ze daags voor deze mijlpaal. Thuis serveert ze zelfgebakken kruidkoek met gember. Naar eigen recept. Dat sla je niet zo maar af bij de koffie. Het leven mag genoten worden. Haar kamer staat vol met bloemen en familiefoto's: haar ouders, haar eigen trouwfoto, haar vijf kinderen - de oudste is 70 - en acht kleinkinderen. Ze heeft al met al een rijk leven, waar ze 'met dankbaarheid op terugkijkt'.

Vol vertrouwen

Met haar huisje in Losser, vlak bij de kerk, is ze vergroeid. Het is al 60 jaar haar thuis. Haar man is tot haar verdriet al 37 jaar dood; hij mocht maar 67 worden. "In bed denk ik weleens: het kan zomaar voorbij zijn. Tsja... Als het je tijd is, dan moet je er wezen", zegt ze altijd. Maar liever nu nog niet. "Ik wil wel 100 worden hoor." Daar bidt ze ook voor bij de Gerardus Majella Processie. "Dat ik nog een mooie lange tijd mag blijven.''

Ze is vol vertrouwen. En waarom ook niet? "Want eigenlijk alles wat ik Gerardus heb gevraagd in mijn leven, heb ik ook gekregen. Een goed leven, gezondheid, een fijne man en vijf kinderen.''

Haar eerste kind - Gerard - is naar de heilige vernoemd. Haar vierde ook: Gerda. "Ik wilde zo graag twee jongens en twee meisjes, ik wilde zo graag nog een Gerdaatje. Daar heb ik heel erg voor gebeden bij Gerardus. Alleen... hij gaf me er gelijk twee, een tweeling, haha.''

Medaille

Gerda en Anja, dus. Ze zijn er deze zondag zeker bij, als hun moeder voor de 80ste keer naar de processie gaat en daarvoor een draagmedaille krijgt. Eigenlijk, zegt ze eerlijk, kan ze niet precies verwoorden wat de processie precies voor haar betekent. Het is alles bij elkaar; de sfeer, de devotie, de verbondenheid van al die mensen samen.

,,Ik verheug me er elk jaar opnieuw op. Ik zal nooit overslaan. De eerste keer ging ik met mijn moeder mee, ik zat nog op de lagere school. De sfeer heeft me vanaf het eerste moment gegrepen.''

Zondagse jas

Dat haar kinderen niet dezelfde affiniteit hebben met 'de kerk' als zij, vindt Marietje Rolink ergens best jammer, maar het is geen discussiepunt voor haar.