Bijna 2.200 euro voor een tot laadpaal omgebouwde gele praatpaal

Referendum inlichtingenwet LIVE: 'Ollongren heeft uitslag beïnvloed door kritisch rapport niet te delen'

17:25 De Kamer debatteert vandaag over de 'nee-uitslag' van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De coalitie heeft de zogenoemde 'sleepwet' op een aantal punten aangepast, maar dat gaat een aantal oppositiepartijnen niet ver genoeg. De aanpassingen zijn een wassen neus, menen zij. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.