Bijna 400.000 positieve tests in één dag door wegwerken achterstand, aantal nieuwe gevallen vlakt af

Reissector is ‘des duivels’: ‘Geen reden om reisadvie­zen niet te versoepe­len’

Het besluit van de overheid om de reisadviezen voor sommige landen buiten de EU te verzwaren, is de reissector volkomen in het verkeerde keelgat geschoten. Zeker nu het ziektebeeld bij de omikronvariant milder is, vindt de ANVR het onbegrijpelijk dat dit ‘nieuwe fenomeen’ met ‘oude maatregelen’ wordt bestreden.

7 februari