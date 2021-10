Bijna 6000 nieuwe coronagevallen erbij, stijging zet door

Het aantal coronagevallen is afgelopen etmaal met 5903 toegenomen. Dat zijn er 1569 meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zet daarmee door, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren nam het aantal besmettingen met 5223 toe. Het was voor het eerst in drie maanden dat het aantal besmettingen op één dag boven de 5000 uitkwam.

In de afgelopen 24 uur kwamen er tien nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting bij. Niet al die mensen hoeven afgelopen 24 uur overleden te zijn, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het RIVM.

Dieptepunt

Gisteren werd in het aantal besmettingen een nieuw dieptepunt bereikt: toen kwam het aantal nieuwe coronagevallen op één dag voor het eerst sinds eind juli boven de 5000 uit. Toen kregen 5223 mensen te horen dat ze corona hebben opgelopen.

Het weekgemiddelde zit sinds deze week boven de grens van 4000. Een week geleden stond dat gemiddelde nog op 2927 nieuwe gevallen per dag.

Mutant

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt ondertussen een mutant van de Delta-variant van het coronavirus goed in de gaten. Experts hadden onlangs gemeld dat deze zogenoemde subvariant zich langzaam verspreidt in het Verenigd Koninkrijk.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat de nieuwe mutatie in Nederland ook al een tijdje rondgaat. Sinds half augustus is het aandeel van de mutant 0,1 tot 0,2 procent van de besmettingen die worden bekeken in de zogenoemde kiemsurveillance, waarmee de verspreiding van virusvarianten in de gaten wordt gehouden.

,,Dat percentage is sinds die tijd stabiel gebleven”, aldus een woordvoerder. Hij benadrukt dat er wel vaker mutanten van coronavarianten ontstaan. ,,En of deze mutatie besmettelijker is, of de vaccins misschien makkelijker omzeilt, is lastig om te zeggen.”

Hoogrisicolanden

Ondanks de stijgende trend hebben de Duitse gezondheidsautoriteiten ons land vandaag nog niet op de lijst van hoogrisicolanden geplaatst. De stijging van het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland per 100.000 inwoners over een week tijd zou hier in de systematiek van de Duitse gezondheidsautoriteiten aanleiding toe kunnen zijn. Maar de risico’s worden ook met andere factoren afgewogen, of de autoriteiten kijken het nog een weekje aan.

Hiermee blijven de Nederlandse overzeese gebiedsdelen in Duitsland te boek staan als hoogrisicogebied, maar de rest van ons land is dat niet. Reizigers die uit een hoogrisicogebied naar Duitsland reizen hebben te maken met meer beperkingen. Ze moeten niet alleen een coronapas bij zich hebben, maar hun reis ook van tevoren via internet bij de overheid aanmelden. Eenmaal in Duitsland moeten ze dan in zelfisolatie. De regel is tien dagen isolatie, maar er kan al na een dag van worden afgeweken door een coronatest te laten doen die een negatieve uitslag oplevert.